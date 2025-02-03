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03 лютого 2025, 16:38

У бою загинув 24-річний льотчик-винищувач Іван Болотов

03 лютого 2025, 16:38
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Фото: 831 бригада тактичної авіації
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У 831-бригаді висловили співчуття рідним героя

Про це повідомляє 831 бригада тактичної авіації, передає RegioNews.

24-річний льотчик-винищувач Іван Болотов загинув під час виконання бойового завдання. У бригаді із сумом повідомили, що великий патріот і професійний льотчик, на жаль, з завдання не повернувся.

Івану Болотову було 24 роки. Він був досвідченим воїном. Вже майже три роки він захищав Україні від російських окупантів.

"Льотчики не вмирають, вони навіки залишаються в небі... Висловлюємо співчуття рідним Івана, він загинув у бою, як Герой. Він залишиться для нас прикладом високої мужності, незламності та жаги до перемоги", - йдеться в повідомлені 831 бригади.

Довідка. 831-ша Миргородська бригада тактичної авіації - це авіаз'єднання Повітряних сил Збройних сил України. Бригада базується на авібазі Миргород та входить до Повітряного командування "Центр".

5 червня 2022 року бригада була відзначена відзнакою "За мужність та відвагу". 2 серпня 2024 року президент Володимир Зеленський присвоїв бригаді почесне найменування "Миргородська".

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