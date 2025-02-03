В бою погиб 24-летний летчик-истребитель Иван Болотов

831 бригада тактической авиации

Об этом сообщает 831 бригада тактической авиации, передает RegioNews.

24-летний лётчик-истребитель Иван Болотов погиб во время выполнения боевого задания. В бригаде с грустью сообщили, что большой патриот и профессиональный летчик, к сожалению, из задания не вернулся.

Ивану Болотову было 24 года. Он был опытным воином. Уже почти три года он защищал Украину от российских оккупантов.

"Летчики не умирают, они навеки остаются в небе... Выражаем соболезнования родным Ивана, он погиб в бою, как Герой. Он останется для нас примером высокого мужества, несокрушимости и жажды победы", - говорится в сообщении 831 бригады.

Справка . 831-я Миргородская бригада тактической авиации – это авиасоединение Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Бригада базируется на авиабазе Миргород и входит в Воздушное командование "Центр".

5 июня 2022 года бригада была отмечена отличием "За мужество и отвагу". 2 августа 2024 г. президент Владимир Зеленский присвоил бригаде почетное наименование "Миргородская".