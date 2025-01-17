Військовому з Одещини, який загинув у рукопашному бою з окупантом, присвоїли звання Героя України
Старшому солдату Дмитру Масловському 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ присвоїли звання Героя України посмертно. Він загинув у рукопашному бою з окупантом у Донецькій області.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews.
Президент передав орден матері Героя.
"Останній бій Дмитра, бій на Донеччині, бачили мільйони українців. Взірцева хоробрість нашого хлопця. Україна завжди памʼятатиме цю хоробрість. Передав "Золоту Зірку" Героя України мамі нашого воїна", – зазначив Зеленський.
Також президент відзначив орденами воїнів, яким вдалося взяти в полон перших солдатів з КНДР у Курській області.
Денис Масловський вступив у рукопашний бій з окупантом уже пораненим. Денис – уродженець Одеської області.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у полон до бійців 12 бригади спецпризначення "Азов" потрапив російський військовий - представник народу ескімосів.