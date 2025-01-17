06:55  17 січня
Хотів "віджати" базу відпочинку: на Одещині судитимуть мера Білгород-Дністровського
00:14  17 січня
"Краще здатися, ніж втопитися": на Закарпатті трьох чоловіків спіймали при спробі подолати Тису
00:41  17 січня
Вбила немовля та викинула у сміттєвий бак: на Черкащині матері повідомили про підозру
UA | RU
UA | RU
17 січня 2025, 15:44

Військовому з Одещини, який загинув у рукопашному бою з окупантом, присвоїли звання Героя України

17 січня 2025, 15:44
Читайте также на русском языке
фото: president.gov.ua
Читайте также
на русском языке

Старшому солдату Дмитру Масловському 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ присвоїли звання Героя України посмертно. Він загинув у рукопашному бою з окупантом у Донецькій області.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews.

Президент передав орден матері Героя.

"Останній бій Дмитра, бій на Донеччині, бачили мільйони українців. Взірцева хоробрість нашого хлопця. Україна завжди памʼятатиме цю хоробрість. Передав "Золоту Зірку" Героя України мамі нашого воїна", – зазначив Зеленський.

Також президент відзначив орденами воїнів, яким вдалося взяти в полон перших солдатів з КНДР у Курській області.

Денис Масловський вступив у рукопашний бій з окупантом уже пораненим. Денис – уродженець Одеської області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у полон до бійців 12 бригади спецпризначення "Азов" потрапив російський військовий - представник народу ескімосів.

Володимир Зеленський військові герой нагороди загиблі військові
Зняв обручку з загиблого військового та здав у ломбард: на Житомирщині затримали працівника моргу
16 січня 2025, 01:25
Зеленський назвав кількість ракет та дронів, які Росія сьогодні випустила по Україні
15 січня 2025, 10:14
Сирський приїхав на Курщину, де втрати Росії склали понад 38 тисяч військових
01 січня 2025, 17:15
Всі новини »
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
10 січня 2025
Які зміни чекають на українців у 2025 році
2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
Через обстріли Херсонщини постраждали 4 мирних жителів
17 січня 2025, 16:47
Нардепа з Хмельниччини підозрюють у масштабних розкраданнях в Укрзалізниці
17 січня 2025, 16:42
За бізнес на джипах – у в'язницю: на Закарпатті бізнесмен отримає тюремний вирок
17 січня 2025, 15:49
Захисники Півночі збили російські "шахеди" і "герберу"
17 січня 2025, 15:39
11 років за зраду: харків'янку на довгий строк ув'язнили за співпрацю з окупантами
17 січня 2025, 15:22
Сили оборони розбили колону російської техніки, яка прямувала до кордону України
17 січня 2025, 15:00
Кількість поранених у Кривому Розі зросла до 7: момент ракетного удару потрапив на відео
17 січня 2025, 14:40
Проєкт "гігават Зеленського": стало відомо, скільки генерації побудували насправді
17 січня 2025, 14:10
У Кривому Розі зросла кількість загиблих внаслідок удару по навчальному закладу
17 січня 2025, 13:44
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Яким буде курс долара у 2025 році
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Всі публікації »
Тарас Загородній
Юрій Бутусов
Юрій Богданов
Всі блоги »