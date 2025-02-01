Масштабна атака в Україні: в низці областей запровадили аварійні відключення
Через ракетну атаку росіян зранку 1 лютого у семи областях країни запровадили аварійні відключення світла
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", передає RegioNews.
Обмеження застосовують у: Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях.
"Ворог продовжує свій енергетичний терор! У зв'язку з атакою оператор системи передачі терміново застосовує превентивні заходи обмеження", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.
Як відомо, по всій території України оголошено повітряну тривогу. Росіяни атакують країну крилатими і балістичними ракетами. Близько 5:33 військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу, в областях де оголошена повітряна тривога.
Нагадаємо, напередодні росіяни вдарили по центру Одеси трьома балістичними ракетами, пошкодили готель і поранили людей.