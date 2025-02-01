20:25  31 січня
В ЄС горів український ресторан Slava Ukraina
18:55  31 січня
У Києві вчителька й учениця влаштували розбірки у школі
19:54  31 січня
Одна з європейських країн пом'якшила візові обмеження для українців та їхніх дітей
UA | RU
UA | RU
01 лютого 2025, 08:27

Масштабна атака в Україні: в низці областей запровадили аварійні відключення

01 лютого 2025, 08:27
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: DTEK
Читайте также
на русском языке

Через ракетну атаку росіян зранку 1 лютого у семи областях країни запровадили аварійні відключення світла

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", передає RegioNews.

Обмеження застосовують у: Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях.

"Ворог продовжує свій енергетичний терор! У зв'язку з атакою оператор системи передачі терміново застосовує превентивні заходи обмеження", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Як відомо, по всій території України оголошено повітряну тривогу. Росіяни атакують країну крилатими і балістичними ракетами. Близько 5:33 військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу, в областях де оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, напередодні росіяни вдарили по центру Одеси трьома балістичними ракетами, пошкодили готель і поранили людей.

повітряна тривога відключення світла РФ Герман Галущенко війна
Жителів ще одного міста закликають евакуюватися через наступ росіян
31 січня 2025, 20:53
Росіяни обстріляли базу Українського Червоного Хреста у Слов’янську
31 січня 2025, 16:34
Танки, БМП і гармати: бригада "Помста" показала, як знищила позиції росіян на Донеччині
31 січня 2025, 15:20
Всі новини »
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
Росіяни обстріляли Харків: загинула жінка
01 лютого 2025, 09:24
Армія РФ втратила за добу на фронті понад 1400 солдатів
01 лютого 2025, 09:06
Росіяни влучили по 5-поверхівці у Полтаві
01 лютого 2025, 08:40
У Запорізькій області правоохоронці передали для ЗСУ контрафактні сигарети
01 лютого 2025, 02:14
Посадовець кінологічного центру Львівщини хотів заробити на допомозі ухилянтам
01 лютого 2025, 01:20
На Закарпатті ухилянт заплатив 11 тисяч доларів, щоб переплисти Тису
01 лютого 2025, 00:40
З'явилися нові подробиці ракетного удару по Одесі
31 січня 2025, 23:07
У Карпатах шукають пʼятьох зниклих безвісти українців
31 січня 2025, 22:42
Вибухи в Одесі: невідомі запустили феєрверк під час повітряної тривоги
31 січня 2025, 22:25
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Всі публікації »
Максим Жорін
Сергій Висоцький
Юрій Чевордов
Всі блоги »