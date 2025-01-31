Росіяни обстріляли базу Українського Червоного Хреста у Слов’янську

фото: Червоний Хрест України

Про це повідомив Червоний Хрест України, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент трапився 22 січня. Окупанти обстріляли орендовану офісну будівлю безпілотником.

В той час на базі перебувала команда ротації волонтерів місії "Схід" у складі 11 осіб. Ніхто з волонтерів не постраждав, однак будівля та прибудинкова територія зазнали серйозних пошкоджень.

У Червоному Хресті наголошують, що обстріл приміщення гуманітарної організації є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права.

"Подібні обстріли ставлять під загрозу життя гуманітарних працівників, які щодня рятують інших, і створюють додаткові виклики у виконанні нашої діяльності. Український Червоний Хрест категорично засуджує ці дії та наголошує на важливості дотримання правил ведення війни", - зазначили в організації.

Червоний Хрест категорично засуджують такі дії й акцентують на важливості дотримання правил ведення війни.

Нагадаємо, протягом 30 січня російські військові завдали 3 784 удари по лінії фронту та цивільному сектору Донеччини. Внаслідок атак загинув мирний житель, ще 18 осіб зазнали поранень, серед них двоє дітей.

