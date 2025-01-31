Росіяни обстріляли базу Українського Червоного Хреста у Слов’янську
У Слов’янську окупанти втретє обстріляли базу загонів швидкого реагування Українського Червоного Хреста
Про це повідомив Червоний Хрест України, передає RegioNews.
Зазначається, що інцидент трапився 22 січня. Окупанти обстріляли орендовану офісну будівлю безпілотником.
В той час на базі перебувала команда ротації волонтерів місії "Схід" у складі 11 осіб. Ніхто з волонтерів не постраждав, однак будівля та прибудинкова територія зазнали серйозних пошкоджень.
У Червоному Хресті наголошують, що обстріл приміщення гуманітарної організації є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права.
"Подібні обстріли ставлять під загрозу життя гуманітарних працівників, які щодня рятують інших, і створюють додаткові виклики у виконанні нашої діяльності. Український Червоний Хрест категорично засуджує ці дії та наголошує на важливості дотримання правил ведення війни", - зазначили в організації.
Червоний Хрест категорично засуджують такі дії й акцентують на важливості дотримання правил ведення війни.
Нагадаємо, протягом 30 січня російські військові завдали 3 784 удари по лінії фронту та цивільному сектору Донеччини. Внаслідок атак загинув мирний житель, ще 18 осіб зазнали поранень, серед них двоє дітей.