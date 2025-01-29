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29 січня 2025, 08:16

Погода в Україні: очікуються невеликі дощі та тумани

29 січня 2025, 08:16
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ілюстроване фото: getty images
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29 січня більшість території України перебуватиме в полі підвищеного атмосферного тиску. Температура повітря прогріється до 10° тепла

Про це повідомив Український гідрометцентр, передає RegioNews.

На погоду західних областей впливатиме малоактивний атмосферний фронт, який переміститься з Західної Європи і зумовить там місцями невеликий дощ.

Вночі та вранці у східних областях подекуди туман. Вітер переважно південний, 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, у східних областях від 3° тепла до 2° морозу; вдень 5-10° тепла, на півдні та заході країни 9-14°.

У Києві та області хмарно з проясненнями, без опадів. У столиці вдень 7-9°, на Київщині 5-10° тепла.

Нагадаємо, тепла погода Україні протримається практично до кінця січня. А з 1 лютого температура вже почне знижуватися.

погода Укргідрометцентр дощ туман
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