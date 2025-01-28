В Україну йде похолодання: коли чекати зниження температури

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Тепла погода Україні протримається практично до кінця січня. А з 1 лютого температура вже почне знижуватися

Про це в коментарі УНІАН розповіла синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха, передає RegioNews.

За її словами, в наступні три доби погоду в Україні визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску і тепле повітря з півдня.

"Лише 29 січня атмосферний фронт місцями зумовить невеликий дощ у західних, частково Житомирській та Вінницькій областях. А надходження теплого вологого повітря сприятиме утворенню туманів", - зазначила Наталія Птуха.

Вже з 1 лютого температура повітря буде знижуватися. Вона становитиме і вночі, і вдень 0°...+6°.

За прогнозами синоптиків, 30-го січня в Україні очікується до +10+15. А на південному заході позначка термометра сягне +20 градусів тепла. Лише в східних областях повітря прогріється до +5+9 градусів.

Нагадаємо, 26 січня у Києві було зафіксовано два температурні рекорди.

Зокрема, у столиці повітря прогрілося до +7,4°С, що на 0,5°С вище попереднього рекордного показника для цього дня 2021 року.

Також середньодобова температура повітря склала 4,7°С. Це вище попередніх рекордів 1902 та 1999 років на 1,4°С й вище кліматичної норми на 9,7°С.