08:54  28 січня
Харків'янка сяде на 11 років за співпрацю із російським воєнкором
08:20  28 січня
На Курщині ССО взяли в полон росіянина, якого командири кинули помирати без води та їжі
07:40  28 січня
На Київщині 14-річного підлітка, який виліз на залізничний вагон, вдарило струмом
UA | RU
UA | RU
28 січня 2025, 12:02

В Україну йде похолодання: коли чекати зниження температури

28 січня 2025, 12:02
Читайте также на русском языке
фото: depositphotos
Читайте также
на русском языке

Тепла погода Україні протримається практично до кінця січня. А з 1 лютого температура вже почне знижуватися

Про це в коментарі УНІАН розповіла синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха, передає RegioNews.

За її словами, в наступні три доби погоду в Україні визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску і тепле повітря з півдня.

"Лише 29 січня атмосферний фронт місцями зумовить невеликий дощ у західних, частково Житомирській та Вінницькій областях. А надходження теплого вологого повітря сприятиме утворенню туманів", - зазначила Наталія Птуха.

Вже з 1 лютого температура повітря буде знижуватися. Вона становитиме і вночі, і вдень 0°...+6°.

За прогнозами синоптиків, 30-го січня в Україні очікується до +10+15. А на південному заході позначка термометра сягне +20 градусів тепла. Лише в східних областях повітря прогріється до +5+9 градусів.

Нагадаємо, 26 січня у Києві було зафіксовано два температурні рекорди.

Зокрема, у столиці повітря прогрілося до +7,4°С, що на 0,5°С вище попереднього рекордного показника для цього дня 2021 року.

Також середньодобова температура повітря склала 4,7°С. Це вище попередніх рекордів 1902 та 1999 років на 1,4°С й вище кліматичної норми на 9,7°С.

погода прогноз Синоптики похолодання Укргідрометцентр
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
Україна повернула з тимчасово окупованих територій п’ятьох дітей
28 січня 2025, 12:36
В Одесі чоловік на вулиці продавав боєприпаси
28 січня 2025, 12:35
Посли G7 зробили заяву про конфлікт Умєрова з Агенцією оборонних закупівель
28 січня 2025, 12:35
Росіяни атакували Сумщину та Чернігівщину: що відомо про наслідки
28 січня 2025, 12:20
У Криму засудили чоловіка, який виступав проти російської окупації
28 січня 2025, 12:17
Через обстріли Донеччини загинули 2 мирних жителів, поранений водій автомобіля пошти
28 січня 2025, 11:57
На Прикарпатті посадовець облгазу нарахував собі та колегам премій на понад 11 млн грн
28 січня 2025, 11:47
На Черкащині рятувальники ліквідували наслідки удару ворожого дрона
28 січня 2025, 11:38
До Київського СІЗО поставляли наркотики для арештантів: прокуратура викрила злочинну групу
28 січня 2025, 11:35
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Володимир Фесенко
Олексій Кущ
Всі блоги »