У Києві 27 січня зафіксували два температурні рекорди

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У понеділок, 27 січня, у столиці зафіксували температурний рекорд мінімальної та середньодобової температури повітря

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, передає RegioNews.

За даними ЦГО, вчора мінімальна температура повітря не опустилась нижче 5,1°С, що на 2,1°С вище попереднього рекордного показника для цього дня 1902 року.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 5,9°С, що перевищило попередній рекордний показник 1902 року на 1,0°С, а кліматичну норму – на 9,8°С.

За багаторічними показниками така температура повітря відповідає кінцю березня.

Нагадаємо, днем раніше, 26 січня, у Києві зафіксували перші у цьому році рекорди температури.