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29 января большинство территории Украины будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. Температура воздуха прогреется до 10° тепла

Об этом сообщил Украинский гидрометцентр, передает RegioNews.

На погоду западных областей будет влиять малоактивный атмосферный фронт, который переместится из Западной Европы и обусловит местами небольшой дождь.

Ночью и утром в восточных областях местами туман. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, в восточных областях от 3° тепла до 2° мороза; днем 5-10° тепла, на юге и западе страны 9-14°.

В столице днем 7-9°, в Киевской области 5-10° тепла.

Напомним, теплая погода Украины продержится практически до конца января, а с 1 февраля температура уже начнет снижаться.