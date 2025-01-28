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28 января 2025, 08:20

В Курской области ССО взяли в плен россиянина, которого командиры бросили умирать без воды и еды

28 января 2025, 08:20
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скриншот с видео
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Во время воздушной разведки операторы сил специальных операций заметили на местности противника. Это были раненые военные, которых командование РФ бросило умирать на поле боя в Курской области месяцем ранее

Об этом сообщает пресс-центр ССО, передает RegioNews.

Отмечается, что спецназовцы с помощью сброса с беспилотника предложили оккупанту сдаться в плен. Он без сомнений сложил оружие и последовал за украинским беспилотником.

"Россиянина, добровольно пополнившего обменный фонд войска России оставили на произвол, без воды и продовольствия. Кроме того, забрали все средства связи. Другой военный РФ умер от полученных ранений", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее воины Сил специальных операций ВСУ отразили штурм войск Северной Кореи на Курщине. ССО ликвидировали 18 пехотинцев.

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