В Курской области ССО взяли в плен россиянина, которого командиры бросили умирать без воды и еды

скриншот с видео

Во время воздушной разведки операторы сил специальных операций заметили на местности противника. Это были раненые военные, которых командование РФ бросило умирать на поле боя в Курской области месяцем ранее

Об этом сообщает пресс-центр ССО, передает RegioNews.

Отмечается, что спецназовцы с помощью сброса с беспилотника предложили оккупанту сдаться в плен. Он без сомнений сложил оружие и последовал за украинским беспилотником.

"Россиянина, добровольно пополнившего обменный фонд войска России оставили на произвол, без воды и продовольствия. Кроме того, забрали все средства связи. Другой военный РФ умер от полученных ранений", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее воины Сил специальных операций ВСУ отразили штурм войск Северной Кореи на Курщине. ССО ликвидировали 18 пехотинцев.