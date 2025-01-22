На Сумщині прикордонники приземлили російські безпілотники "Гербера" та "Ланцет"
Минулої доби, 21 січня, під час чергової дронової атаки РФ на Сумському напрямку прикордонники збили ворожі БпЛА типу "Гербера" та "Ланцет"
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
"На Сумщині прикордонники збили два ворожих безпілотних літальних апарати типу "гербера" та один типу "ланцет", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч на 22 січня російські війська випустили по Україні 99 безпілотників різних типів. Сили ППО збили 65 дронів, ще 30 — локаційно втрачені.
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