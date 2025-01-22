Гарячий січень: бійці ГУР показали, як знищують російських окупантів на Запоріжжі

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Воїни підрозділів активних дій ГУР МО України продовжують ліквідувати російських загарбників на Запорізькому напрямку. За неповний місяць РФ втратила тут понад 50 одиниць техніки та більше 130 солдат

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило кадри результативної роботи бійців на Запоріжжі в січні 2025 року, передає RegioNews.

"Зокрема, розвідники знищили та уразили 53 одиниці ворожих транспортних засобів, 4 броньовані машини, 4 міномети, понад півсотні БПЛА, а ще — антени та інше обладнання для звʼязку, засоби РЕБ/РЕР російських загарбників", — йдеться в повідомленні.

Також спецпризначенці знищили два ворожі склади БК. Крім того, триває прицільна робота по інженерно-фортифікаційних спорудах ворога — 200 уражено, 30 знищено.

"Безповоротні та санітарні втрати окупантів за вказаний період — понад 130 московитів", — додали в ГУР.

Нагадаємо, раніше Сили оборони показали, як працюють розвідувально-диверсійні групи ГУР на території України та РФ.