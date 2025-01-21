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21 січня 2025, 13:14

Ексведучому "Наш" і NewsOne Назарову обрали запобіжний захід

21 січня 2025, 13:14
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фото: Facebook
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Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід колишньому телеведучому підсанкційних телеканалів "Наш" і NewsOne Максиму Назарову

Про це передає RegioNews із посиланням на РБК-Україна.

Назарову призначили два місяці тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 12,9 млн гривень.

Захист підозрюваного просив про домашній арешт або ж особисте зобов'язання. Назаров, своєю чергою, під час суду заявив, що ніколи "не зраджував" Україні й працював на благо країни на тлі повномасштабної війни з РФ.

Колишнього телеведучого підсанкційних телеканалів "Наш" і NewsOne Макса Назарова підозрюють у виправданні російської агресії проти України.

18 січня СБУ провела у Назарова обшуки. На тлі повномасштабної війни він продовжував залучати до своїх ефірів в YouTube прокремлівських експертів. Зокрема, під час інтерв'ю, як гості, так й особисто автор, неодноразово намагались виправдати воєнні злочини окупантів.

Нагадаємо, раніше ДБР повідомило про підозру Вадиму Новинському, олігарху та народному депутату кількох скликань. Він є так званим "куратором" РПЦ в Україні.

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