фото: ДПСУ

Прикордонники за допомогою коптера затримали поблизу кордону на Одещині трьох мешканців Києва, які намагались незаконно потрапити за кордон

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Під час затримання чоловіки намагались накивати п’ятами та не реагували на неодноразові вимоги зупинитись, тому прикордонники здійснили попереджувальні постріли вгору.

Чоловіки були вдягнені в камуфльовану форму. Як з’ясувалося, вони керувались вказівкам організатора їхньої "подорожі" та за його ж порадою придбали військове обмундирування: камуфляж, тактичні рукавиці та берці, аби бути менш помітними.

За організацію незаконного переправлення через придністровський сегмент українсько-молдовського кордону ділок отримав по 4000 доларів з кожного "клієнта" на криптогаманець.

Відносно шанувальників "стилю мілітарі" склали адмінпротоколи, справи направлені до суду.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники затримали на річковій ділянці трьох чоловіків, які збирались потрапити за кордон через Тису.