Троих жителей Запорожской области задержали на границе с Румынией с помощью БпЛА

фото: ГПСУ

На горном участке государственной границы пограничный патруль остановил трех мужчин, которые хотели незаконно попасть в Румынию. Движение злоумышленников зафиксировал БпЛА

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Услышав звук дрона, нарушители, одетые в камуфляж, притаились за деревьями, чтобы скрыться. Однако оператор БПЛА вывел пограничный наряд прямо к нелегальным туристам, где их и задержали.

Выяснилось, что все задержанные — жители Запорожской области 28, 34 и 37 лет.

В отношении трех мужчин составили протоколы об админправонарушениях.

Напомним, в Закарпатье пограничники задержали на речном участке трех мужчин, которые собирались попасть за границу через Тису.