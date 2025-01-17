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17 січня 2025, 06:17

На Київщині судитимуть чиновника, який переплатив 400 тис. грн за генератор

17 січня 2025, 06:17
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фото ілюстраційне: selo.ua
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Перед судом постане колишній керівник комунального підприємства у Бориспільському районі Київщини, який здійснив закупівлю генератора з перевищенням вартості на понад 400 тисяч гривень.

Про це повідомили в пресслужбі Київської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, в грудні 2022 року підприємство підписало договір на придбання генератора за ціною, яка значно перевищувала ринкову вартість. Через службову недбалість керівника було завдано серйозних фінансових збитків місцевому бюджету, що склали понад 400 тис. грн.

Обвинувальний акт стосовно чиновника передано до суду. Окружна прокуратура також подала цивільний позов і наклала арешт на майно обвинуваченого на суму понад 400 тис. грн, що відображає завдані місцевому бюджету збитки.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали посадовця комунальної організації "Київмедспецтранс" Київської міськдержадміністрації і чотирьох його ймовірних спільників за підозрою у розкраданні понад 6 мільйонів гривень.

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