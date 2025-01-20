Посадовців Сил логістики ЗСУ викрили на закупівлі запчастин для бронетехніки за завищеними цінами

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Підозру отримали начальник одного з центральних управлінь Командування Сил логістики ЗСУ, начальник відділу цього управління та вже колишній директор приватного підприємства. Вони завдали державі збитків на понад 83 млн гривень під час закупівлі запчастин для бронетехніки

Про це повідомляє Держбюро розслідувань, передає RegioNews.

У 2022 році директор приватного підприємства подав одному з управлінь Командування Сил логістики ЗСУ комерційну пропозицію з постачання необхідних запчастин. При цьому він навмисно завищив ціну продукції та не мав відповідного досвіду виготовлення та постачання такої продукції.

Посадовці управління, які відповідали за закупівлю, знали про наявність інших постачальників. Проте не здійснили відповідних перевірок пропозиції підприємства та цін на ринку, формально провели переговори з підприємством та оголосили його переможцем.

Через це було підписано два контракти на постачання запчастин за завищеними цінами. Загальна сума контракту склала понад 171 млн гривень.

За результатами експертиз встановлено, що державі було завдано збитків на понад 83 млн гривень.

Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За місцем проживання підозрюваних проведені обшуки. Готується вручення клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває, досліджуються факти легалізації директором підприємства грошей, отриманих за запчастини.

Нагадаємо, раніше у Києві викрили чиновників, які переплатили 7 млн грн за планшети для ДСНС.