На Закарпатті оголосили підозру депутату та військовому через заволодіння 2,4 млн гривень

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На Закарпатті повідомили про підозру тимчасовому виконувачу обов'язків заступника командира військової частини та директору підприємства, який також є депутатом однієї з рад Івано-Франківської області

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.

Майже відразу після початку повномасштабного вторгнення РФ т.в.о. заступника командира військової частини розробив схему для заволодіння бюджетними коштами, що були виділені з місцевого бюджету для потреб однієї із військових частин. Для її реалізації він підшукав та вступив у змову з посадовцями приватного підприємства.

Надалі керівник підприємства розробив проєктно-кошторисну документацію, яка містила завищені ціни матеріали та роботи.

"Своєю чергою т.в.о. заступника командира військової частини, мотивуючи нагальною потребою, оформив завідомо неправдиві документи про необхідність проведення таких робіт та уклав договір підряду з підконтрольною компанією. Підрядник, не зважаючи на запроваджені у країні заходи світломаскування, мав провести роботи з реконструкції та капітального ремонту зовнішнього освітлення території військової частини", – розповіли у БЕБ.

За результатами виконання договорів сторони склали акти виконаних робіт, які містили неправдиві відомості щодо вартості та обсягів використаних матеріалів і виконаних робіт. Такі дії стали причиною для безпідставного перерахування на рахунки підприємства близько 2,4 млн грн.

Надалі отримані кошти були легалізовані шляхом переказу на рахунки підконтрольних юридичних та фізичних осіб, а також виведено у готівку.

Наразі вирішуються питання щодо обрання фігурантам відповідних запобіжних заходів.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили схему розкрадання коштів "Укренерго" на майже 60 млн грн, яку розробив ексзаступник голови Харківської облради.