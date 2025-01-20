Ексзаступника міністра соцполітики підозрюють у розтраті 24 млн гривень

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Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

"За даними слідства, протягом лютого-травня 2022 року в ході реалізації Проєкту "Модернізація систем соціальної підтримки населення України" підозрюваний вчинив службову недбалість. Він уклав додаткову угоду до основного договору, якою безпідставно розширив кількість об’єктів договору та збільшив кількість закупівлі комп’ютерної техніки, яка не використовується працівниками Міністерства. Це було реалізовано без здійснення техніко-економічного обґрунтування на оснащення комп’ютерним обладнанням об’єднаних територіальних громад та без погодження з Міністерством цифрової трансформації України", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок цього Міністерству завдано шкоди на загальну суму 24 млн грн.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Йдеться про Бориса Лебедцова, який обіймав посаду заступника міністра з березня 2020 по червень 2022 року.

Нагадаємо, раніше правоохоронці оголосили підозру нардепу Костянтину Бондарєву, який організував незаконне переправлення через кордон своїх знайомих.