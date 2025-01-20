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20 січня 2025, 19:00

"Національний кешбек": бізнес закликає президента та уряд усунути викривлення конкуренції

20 січня 2025, 19:00
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фото: rv.gov.ua
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Бізнес асоціації, які об’єднують малий та середній бізнес, заявили про недоліки Програми «Національний кешбек» та закликали владу їх усунути

Про це йдеться у спільній заяві понад двох десятків асоціацій підприємців з різних регіонів України, зокрема Всеукраїнської професійної асоціації підприємців, асоціації приватних роботодавців, Асоціації 4Бізнес, Альянсу РОМБ, Всеукраїнської асоціації підприємців та споживачів тощо.

"Нещодавно Міністерство економіки опублікувало дані про вплив Програми "Національний кешбек" на економіку країни. Відповідно до розрахунків Мінекономіки – реалізація проєкту забезпечила у 2024 році зростання ВВП на 0,001%, по суті – у межах статистичної похибки. В той же час Програма суттєво спотворює конкуренцію, надає перевагу торговим мережам, не поширюючись на малих та мікро підприємців", - заявили представники бізнесу.

На думку підписантів, практичний досвід застосування підприємцями Програми "Національний кешбек" у 2024 році показав ключові недоліки, які не дозволяють повноцінно застосувати її потенціал. Йдеться про:

  • високу зарегульованість та відносну важкість процедур, зокрема окремі та різноманітні вимоги щодо виробників, товарів, продавців, споживачів та напрямів витрачання кешбеку. Зазначене потребує високого рівня підготовки всіх елементів/етапів запровадження програми та значної комунікації з громадянами. Так, майже 700 тисяч громадян не отримали виплати через те, що вчасно не активували картки для виплати кешбеку в застосунку Дія.
  • програмою взагалі не охоплено "нецифрових" громадян України (не всі мають відповідні девайси або бажають встановлювати Дію/можуть з нею працювати);
  • з Програми виключено у якості продавців всіх суб’єктів підприємницької діяльності, що перебувають на спрощеній системі оподаткування та звітності. Тобто на продуктові ринки або святкові ярмарки програма також не поширюється. У більшості випадків програма діє через великі та середні торговельні мережі, викривлюючи умови конкуренції на роздрібному ринку, де такі мережі вже мають превалюючу ринкову силу.

На думку фахівців, які представляють бізнес асоціації - "незрозумілим є намагання Мінекономіки дискримінувати спрощену систему оподаткування та звітності, адже по податкових показниках спрощена система у більшості випадків перевершує загальну систему за сплатою податків". Така дискримінація є "контрпродуктивною та завдає шкоди конкуренції, умовам ведення бізнесу та економіці загалом".

Проведений бізнес спільнотою аналіз реалізації програми "Національний кешбек" за 2024 рік виявив низку недоліків, які пропонується усунути для її повноцінної подальшої реалізації:

1. Повернення у програму підприємців на спрощеній системі оподаткування, які користуються РРО/ПРРО та мають бажання дотримуватись всіх її умов.

2. Перегляд у бік збільшення максимальної суми кешбеку на картку, яку можна отримати (наприклад 6 000 грн замість 3 000 грн на місяць), що дозволить залучити більше українців.

3. Забезпечення більш широкого розповсюдження детальної інформації про програму, включно з інструкцією як оформити та активувати відповідну банківську карту (згідно опитування Центру Разумкова - 40% громадян не беруть участь в програмі через відсутність детальної інформації про неї).

Український бізнес закликає Президента та уряд врахувати пропозиції підприємців, усунути викривлення конкуренції, а також поширити Програму на малий та мікро бізнес.

Раніше український бізнес назвав ключові проблеми 2024 року.

бізнес заява Програма асоціація підприємці звернення Національний кешбек
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