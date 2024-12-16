Без держави не обійшлось: бізнес назвав ключові проблеми 2024 року

фото: Олена Шуляк/Facebook

У ТОП-3 ключових викликів, з якими у 2024 році стикався український бізнес, лишаються зловживання представниками влади регуляторними нормами, проблеми з логістикою на кордоні, а також блокування податкових накладних. Останній пункт складає понад 60% від загальної кількості нарікань бізнесу

Про це під час конференції "Відновлення країни: економічні підсумки 2024, пріоритети 2025", організованою Українською Радою бізнесу (УРБ) повідомила Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, передає RegioNews.

Вона зазначила, що за даними опитування Офісу ефективного регулювання (BRDO), ключовими викликами для бізнесу у 2024 стали, зокрема, блокування податкових накладних, на яких припадає 64,9% від загальної кількості нарікань. На другому місці з показником у 31,4% – проблеми з логістикою на кордоні, наприклад, черги на митних пунктах тощо. На третьому місці – зловживання регуляторними нормами представниками влади. Про це повідомили 28,3% опитаних представників бізнес.

"Ці дані свідчать, що навіть в умовах війни головними бар'єрами для бізнесу залишаються питання адміністрування з боку держави, корупційні ризики та бюрократичний тиск”, – наголосила Шуляк.

Вона повідомила, що під час публічних консультацій щодо доопрацювання законопроєкту "Про основні засади відновлення” підприємців запитали, за яким принципом має відбуватися відбудова. І відповідь, за її словами була однозначна – усунення забюрократизованості.

"Бізнес просить – дайте нам працювати. Чим менше буде чиновників, втручання з боку держави, регуляторного середовища, тим простіше і ефективніше ми зможемо працювати, а відтак і сплачувати податки. Це не можна ігнорувати”, – підкреслила Шуляк.

Вона також додала, що серед змін, які бізнес очікує у наступному році, у ТОП-3 знаходяться:

Підтримка українського виробника через локалізацію, нові державні програми;

Податкова лібералізація для прифронтових територій. Зниження навантаження на бізнес у зонах, які найбільше постраждали від війни;

Оновлення регіональних стратегій. У 2025 році кожен регіон надає можливість адаптувати свої економічні програми до реальних, створюючи умови для залучення інвестицій і розвитку.

Ще одним надважливим пунктом державної підтримки для розвитку бізнесу у наступному році має стати напрямок ветеранського підприємництва. Так, після остаточного ухвалення Парламентом законопроєкту про ветеранське підприємництво – №10258, кількість бізнесів на ринку соціального підприємництва може зрости щонайменше на третину. Цьому сприятимуть податкові стимули для ветеранів, які передбачені у законопроєкті, запровадження податкових канікулів, компенсація ставок за кредитами, резюмувала Олена Шуляк.

Нагадаємо, раніше Шуляк повідомила, що до 1 кварталу 2026 року в Україні створять єдину електронну систему, яка автоматично формуватиме і регулюватиме всю інформацію щодо дозволів, ліцензій, необхідних погоджень, якими зобовʼязаний користуватися будь-який бізнес в Україні. Крім цього, планується скоротити кількість перевірок, які зобовʼязаний проходити бізнес – завдяки запровадженню відповідного страхового полісу.