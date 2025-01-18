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Двоє зловмисників роками входили в довіру до самотніх пенсіонерів і людей з інвалідністю, переписували на себе їхнє житло, а після – давали господарям смертельну дозу отрути

Про це повідомляє пресслужба поліції, інформує RegioNews.

Шахраї шукали вразливих людей, яких схиляли до спільного вживання алкоголю. Вони регулярно приносили їм спиртне, додаючи до нього сильнодіючі ліки та шкідливі речовини, зокрема метиловий спирт. Підманом змушували жертв оформлювати довіреності на розпорядження їхнім майном, а після отримання документів додавали смертельну дозу ліків в алкоголь і труїли власників нерухомості.

Зловмисників затримали під час спроби отруїти чергову жертву – 66-річного чоловіка, який має інвалідність по зору.

Під час обшуків у зловмисників вилучили пляшки зі спиртовмісними речовинами, сильнодіючі пігулки, документи на майно (довіреності, заповіти, заяви, договори), паспорти, пенсійні посвідчення, десятки банківських карток і мобільні телефони. Крім того, у них виявили гвинтівку, гладкоствольну рушницю та набої.

Двом фігурантам, чоловікам 44 та 34 років, оголосили підозри. Їм загрожує від 10 до 15 років ув’язнення або довічний термін із конфіскацією майна.

Поліція встановлює всіх потерпілих від дій зловмисників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що шахрай із Сум виманив мільйони гривень у волонтерів, видаючи себе за військового.