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19 січня 2025, 12:25

Зеленський: за тиждень Росія випустила по Україні понад 600 КАБів, 60 ракет і 550 "шахедів"

19 січня 2025, 12:25
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фото: ДСНС України у місті Києві
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За минулий тиждень війська РФ скинули на Україну понад 660 авіаційних бомб. Також росіяни випустили близько 550 ударних дронів і майже 60 ракет різних типів

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, інформує RegioNews.

Він зауважив, що за цей тиждень Сили оборони збили в українському небі 33 ракети, зокрема балістичні, та 311 ударних дронів. Ще 136 дронів, які застосовуються у щоденних ударах по інфраструктурі, не досягли своїх цілей.

Президент подякував за бойову роботу усім українським воїнам, військовій авіації, зенітникам, підрозділам РЕБ та мобільним вогневим групам.

"Всього за тиждень російська армія застосувала близько 550 ударних дронів, майже 60 ракет різних типів та понад 660 авіаційних бомб. Більше "петріотів" для України — це більше захисту життя. Більше далекобійності для України — це більше гарантій, що російську війну вдасться зупинити", — наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, в ніч на 19 січня російські війська випустили по Україні 61 безпілотник різних типів. Сили ППО збили 43 ворожі дрони, ще 15 — локаційно втрачені.

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