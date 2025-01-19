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19 января 2025, 12:25

Зеленский: за неделю Россия выпустила по Украине более 600 КАБов, 60 ракет и 550 "шахедов"

19 января 2025, 12:25
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фото: ГСЧС Украины в Киеве
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За прошедшую неделю войска РФ сбросили на Украину более 660 авиационных бомб. Также россияне выпустили около 550 ударных дронов и почти 60 ракет разных типов

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

Он отметил, что за эту неделю Силы обороны сбили в украинском небе 33 ракеты, в том числе баллистические, и 311 ударных дронов. Еще 136 дронов, применяемых в ежедневных ударах по инфраструктуре, не достигли своих целей.

Президент поблагодарил всех украинских воинов, военную авиацию, зенитчиков, подразделений РЭБ и мобильные огневые группы.

"Всего за неделю российская армия применила около 550 ударных дронов, почти 60 ракет разных типов и более 660 авиационных бомб. Больше "петриотов" для Украины - это больше защиты жизни. Больше дальнобойности для Украины - это больше гарантий, что российскую войну удастся остановить", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, в ночь на 19 января российские войска выпустили по Украине 61 беспилотник разных типов. Силы ПВО сбили 43 вражеских дрона, еще 15 — локационно потеряны.

Украина РФ война обстрелы оккупанты атака ракетный удар Зеленский Владимир
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