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До суду скерували обвинувальний акт стосовно 4 учасників групи за організацію незаконного переправлення людей через деркордон

Про це передає RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Схему виїзду за кордон організував житель Рівненського району – підприємець, який надає послуги з міжнародних пасажирських перевезень та має доступ до системи "Шлях". До діяльності він долучив ще трьох спільників.

Організатор керував групою та координував дії учасників, вносив до системи дані клієнтів, оформляв фіктивні договори про їх працевлаштування, проводив консультації і за потреби супроводжував "водіїв" під час виїзду, а також розділяв прибуток між усіма фігурантами.

Інші учасники угруповання відповідали за пошук бажаючих виїхати, проведення інструктажів та вивезення чоловіків до Польщі в якості другого водія.

Ділків викрили у лютому 2024 року. Правоохоронці встановили дані 43 чоловіків, які незаконно виїхали з України через фірму організатора. Таким чином фігуранти заробили близько мільйона гривень, які потім легалізували, витративши на власні потреби.

Нагадаємо, впродовж 10 січня правоохоронці провели 600 обшуків по Україні та ліквідували майже 50 схем незаконного перетину кордонучоловіками призовного віку у 22 регіонах.