Вночі ППО приземлила 34 російські "шахеди" та безпілотники-імітатори

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 16 січня російські війська випустили по Україні 55 безпілотників різних типів. Сили ППО збили 34 ворожих дронів, ще 18 — локаційно втрачені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Відомо, що ворог запустив ударні БпЛА типу "Shahed" та безпілотники інших типів із напрямків — Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 34-х ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях. 18 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кілька дронів влучили у фермерське господарство на Чернігівщині, також, внаслідок падіння збитих ворожих безпілотників, пошкоджено приватні будинки на Харківщині та Полтавщині.

Раніше повідомлялося, що за тиждень Сухопутні війська знищили майже 250 російських БпЛА різних типів.