фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Про це повідомляє Київська ОВА, передає RegioNews.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", – йдеться у повідомленні.

Громадян закликають перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги, а також дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати й не викладайте в мережу роботу наших захисників.

Нагадаємо, у ніч на 15 січня російські війська здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів. Сили ППО збили 30 ракет і 47 дронів.