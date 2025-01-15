На Київщині ППО працює по безпілотниках
Пізно ввечері 15 січня росіяни атакували дронами територію Київської області. Сили протиповітряної оборони працюють по ворожих цілях
Про це повідомляє Київська ОВА, передає RegioNews.
"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", – йдеться у повідомленні.
Громадян закликають перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги, а також дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати й не викладайте в мережу роботу наших захисників.
Нагадаємо, у ніч на 15 січня російські війська здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів. Сили ППО збили 30 ракет і 47 дронів.
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