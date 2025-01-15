Зеленський назвав кількість ракет та дронів, які Росія сьогодні випустила по Україні
Президент Володимир Зеленський повідомив, що ціллю нічної російської атаки 15 січня стала газова інфраструктура та енергетичні обʼєкти.
Відповідне повідомлення з'явилося на сторінках президента у соцмережах, передає RegioNews.
За його словами, сьогоднішня атака ворога була спрямована на енергетику.
"Серед цілей – газова інфраструктура та енергетичні обʼєкти, які забезпечують нормальне життя людей", - зазначив президент.
Зеленський повідомив, що ворог запустив понад 40 ракет, зокрема й балістику. Щонайменше 30 з них було знищено. Також за ніч було понад 70 російських ударних дронів.
Нагадаємо, в Черкаській області внаслідок падіння уламків збитого російського безпілотника типу Shahed у ніч проти 15 січня пошкоджень зазнали два будинки й автомобіль.
Також відомо, що у Львівській області є влучання в два об'єкти критичної інфраструктури.