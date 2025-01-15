фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський повідомив, що ціллю нічної російської атаки 15 січня стала газова інфраструктура та енергетичні обʼєкти.

Відповідне повідомлення з'явилося на сторінках президента у соцмережах, передає RegioNews.

За його словами, сьогоднішня атака ворога була спрямована на енергетику.

"Серед цілей – газова інфраструктура та енергетичні обʼєкти, які забезпечують нормальне життя людей", - зазначив президент.

Зеленський повідомив, що ворог запустив понад 40 ракет, зокрема й балістику. Щонайменше 30 з них було знищено. Також за ніч було понад 70 російських ударних дронів.

Нагадаємо, в Черкаській області внаслідок падіння уламків збитого російського безпілотника типу Shahed у ніч проти 15 січня пошкоджень зазнали два будинки й автомобіль.

Також відомо, що у Львівській області є влучання в два об'єкти критичної інфраструктури.