Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати ворога: інформація на 14 січня
Протягом минулої доби, 13 січня, Сили оборони України знищили 1 330 російських загарбників. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 811 тисяч військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 14.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 811 090 (+1 330) осіб,
- танків ‒ 9 767 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20 326 (+11) од,
- артилерійських систем – 21 923 (+47) од,
- РСЗВ – 1 262 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1 044 од,
- літаків – 369 од,
- гелікоптерів – 331 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22 276 (+72) од,
- крилаті ракети ‒ 3 018 од,
- кораблі / катери ‒ 28 од,
- підводні човни ‒ 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 33 791 (+83) од,
- спеціальної техніки ‒ 3 696 (+1) од.
Нагадаємо, в ніч на 14 січня російські війська випустили по Україні 80 безпілотників різних типів. Сили ППО збили 58 ворожих дронів, ще 21 — локаційно втрачений.
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