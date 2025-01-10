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10 января 2025, 17:20

Работали БпЛА и ракета "Нептун": Силы обороны поразили склад российских дронов на Ростовщине

10 января 2025, 17:20
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В ночь на 10 января беспилотники Службы безопасности Украины и крылатая ракета "Нептун" отработали по хранению боеприпасов и дронов-разведчиков вблизи села Чалтырь в Ростовской области России. Это была совместная операция СБУ и ВМС ВСУ

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в силах обороны, передает RegioNews.

Сначала беспилотники СБУ "перегрузили" российскую ПВО, а затем на объект прилетел "Нептун". В то же время, многократные взрывы, которые слышали очевидцы близ Чалтыря, свидетельствуют о вторичной детонации боеприпасов.

"СБУ вместе с ВМС ВСУ поразили сверхважную цель - склад с разведывательными дронами, которые корректируют вражеские удары по украинским городам и линии фронта. Теперь этих российских "птичек" в небе станет меньше. Работа по военным объектам во враждебном тылу будет продолжаться", - рассказал собеседник УП.

Напомним, ночью 8 января Силы обороны Украины поразили российскую нефтебазу в Энгельсе Саратовской области. На стратегическом объекте "Комбинат Кристалл" возник масштабный пожар.

РФ СБУ ВСУ ВМС Украины дрон склады БПЛА атака Нептун
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