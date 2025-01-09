Житель Хмельниччини за 10 тисяч намагався переправити киянина до Молдови
Жителю Хмельниччини оголосили підозру за організацію переправлення військовозобов'язаного за кордон
Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.
Ділок намагався переправити до Молдови 34-річного киянина. Свої послуги 50-річний чоловік оцінив в 10 тисяч доларів.
Фігурант особисто перевозив клієнта територією Чернівецької області до заздалегідь визначеного місця відправлення. Їх викрили правоохоронці у одному з прикордонних сіл Дністровського району.
Ділка взяли під варту з альтернативою внесення понад 750 тисяч гривень застави.
Нагадаємо, раніше на Закарпатті затримали переправників через кордон, двоє "клієнтів" яких потонули у Тисі.
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