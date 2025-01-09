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09 січня 2025, 13:51

Житель Хмельниччини за 10 тисяч намагався переправити киянина до Молдови

09 січня 2025, 13:51
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Жителю Хмельниччини оголосили підозру за організацію переправлення військовозобов'язаного за кордон

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

Ділок намагався переправити до Молдови 34-річного киянина. Свої послуги 50-річний чоловік оцінив в 10 тисяч доларів.

Фігурант особисто перевозив клієнта територією Чернівецької області до заздалегідь визначеного місця відправлення. Їх викрили правоохоронці у одному з прикордонних сіл Дністровського району.

Ділка взяли під варту з альтернативою внесення понад 750 тисяч гривень застави.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті затримали переправників через кордон, двоє "клієнтів" яких потонули у Тисі.

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