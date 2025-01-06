Бойцы ГУР показали, как охотятся на бронетехнику и РЭБы оккупантов

Кабинет министров принял решение об увольнении главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина. В этой должности он проработал чуть больше года и запомнился разве что конфликтами с об...

27 декабря 2024

ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год

2024 год был очень насыщенным для Украины. ВСУ продолжают отражать атаки россиян, держа оборону страны. Впрочем, в тылу происходят не менее важные для государства события. RegioNews сделал подборку на...