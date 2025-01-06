Бойцы ГУР показали, как охотятся на бронетехнику и РЭБы оккупантов
Воины департамента активных действий подразделения ГУР МО Украины "Крылья" показали результаты своей боевой работы на горячих направлениях фронта
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.
"Для атак против врага украинские военные разведчики использовали FPV-дроны самолетного типа - Darts", - говорится в сообщении.
Под разрушительными огневыми ударами разведчиков оказались:
- легкая и тяжелая бронетехника;
- составы горюче-смазочных материалов;
- автомобильный транспорт;
- ретрансляторы и оборудование для связи;
- средства РЭБ;
- трансформаторы;
- укрытия российских оккупантов.
Напомним, в Запорожской области воины подразделения активных действий ГУР МО Украины "Кракен" ликвидировали начальника штаба батальона "Шторм.Осетия" Сергея Мельникова и его водителя.
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