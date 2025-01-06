За неделю ВСУ ликвидировали более 10,5 тысяч российских оккупантов

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За прошедшую неделю, с 29 декабря по 5 января, Силы обороны Украины уничтожили около 10 560 российских оккупантов, а также 1273 единицы вооружения и военной техники захватчиков

Об этом сообщил генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк, передает RegioNews.

За это время существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск. Речь идет о:

30 танках;

138 боевых бронированных машинах ;

153 артиллерийских системах ;

одной РСЗО;

530 единицах автотехники;

семи единицах спецтехники.

"Также наши защитники уничтожили два вражеских вертолета, по меньшей мере, три ракеты и 409 БпЛА ОТР", - добавил Александр Павлюк.

Напомним, воины спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" впервые в истории поразили воздушные вражеские цели с помощью ударного морского дрона Magura V5, оснащенного ракетным вооружением. Два вертолета Ми-8 РФ уничтожили и еще один повредили в районе мыса Тарханкут временно оккупированного Крыма.