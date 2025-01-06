За неделю ВСУ ликвидировали более 10,5 тысяч российских оккупантов
За прошедшую неделю, с 29 декабря по 5 января, Силы обороны Украины уничтожили около 10 560 российских оккупантов, а также 1273 единицы вооружения и военной техники захватчиков
Об этом сообщил генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк, передает RegioNews.
За это время существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск. Речь идет о:
- 30 танках;
- 138 боевых бронированных машинах;
- 153 артиллерийских системах;
- одной РСЗО;
- 530 единицах автотехники;
- семи единицах спецтехники.
"Также наши защитники уничтожили два вражеских вертолета, по меньшей мере, три ракеты и 409 БпЛА ОТР", - добавил Александр Павлюк.
Напомним, воины спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" впервые в истории поразили воздушные вражеские цели с помощью ударного морского дрона Magura V5, оснащенного ракетным вооружением. Два вертолета Ми-8 РФ уничтожили и еще один повредили в районе мыса Тарханкут временно оккупированного Крыма.