ВСУ атакуют и продвигаются в Курской области: что известно

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В воскресенье, 5 января, Силы обороны Украины атаковали россиян сразу на нескольких направлениях в Курской области. ВСУ имеют успехи и продвигаются

Об этом сообщает RegioNews.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко подтвердил атаки Сил обороны позиций россиян на нескольких направлениях на Курщине.

"На Курщине большие переживания у россиян, потому что они были атакованы по нескольким направлениям и это стало неожиданностью для них. Силы обороны работают", - добавил Андрей Коваленко.

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак опубликовал сообщение о "хороших новостях" с этого направления фронта.

"Курщина, хорошие новости, россия получает то, чего заслуживает", - написал Андрей Ермак.

В то же время российские СМИ и Telegram-каналы заявляли, что главной целью Сил обороны Украины является якобы "захват" Курской АЭС в городе Курчатов. Доверять пропагандистам страны-агрессора не следует.

Официальная информация от Генштаба

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 16:00 5 января в Курской области РФ произошло 42 боевых столкновения, 12 из которых продолжаются до сих пор. Больше никакой официальной информации от Генштаба о боях на Курщине пока что нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Курской области потери России составили более 38 тысяч солдат и более тысячи единиц техники. В плен попали более 700 россиян.