Зеленский: за неделю Россия выпустила по Украине более 700 КАБов, 50 ракет и 600 "шахедов"

фото: ГСЧС Украины в Сумской области

За прошедшую неделю войска РФ сбросили на Украину более 700 управляемых авиабомб. Также россияне выпустили более 600 ударных дронов и около 50 ракет.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

Он отметил, что санкционное давление на пути поставки зарубежных компонентов для РФ – недостаточно. Так, только в течение этой ночи Украину атаковали 103 "шахеда", в составе которых было использовано 8755 компонентов иностранного производства.

"Всего на этой неделе Россия применила более 630 ударных дронов, около 740 управляемых авиационных бомб и почти 50 ракет разных типов, это более 50 000 подсанкционных компонентов со всего мира", - говорится в сообщении.

Президент добавил, что Россия продолжает получать нужные ей компоненты и средства производства почти со всего мира и использовать их в оружии, которым терроризирует Украину.

"Мы и дальше усиливать сотрудничество со всеми партнерами по санкциям, ПВО, дальнобойному оружию и поддержке наших воинов - это именно тот приоритет, который поможет и в обороне наших городов и сел, и в защите позиций на фронте. Я благодарен каждому партнеру, который нам с этим помогает", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, в ночь на 5 января армия РФ атаковала Украину более сотней беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 61 вражеский дрон, еще 42 — локационно потеряны.