фото: president.gov.ua

Україна зараз не готова до переговорів із Росією щодо завершення війни через слабкі переговорні позиції. Основними причинами є нестача озброєння та відсутність гарантій, що російський президент Володимир Путін через кілька років знову не розпочне агресію

Про це в інтерв’ю проєкту "Карп’як на Суспільному” заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає RegioNews.

Він наголосив, що Україні необхідно посилювати свої можливості за допомогою партнерів. Єрмак також підкреслив важливість боротьби з російськими пропагандистськими твердженнями про те, що Україна нібито хотіла війни або провокувала конфлікт. Насправді Росія розпочала агресію, не захищаючи тепер навіть власну територію (йдеться про Курську область).

Для того, щоб вести переговори з Росією на рівних, Україна повинна бути достатньо сильною.

"Путіну важливо продовжувати агресію на нашій території. Тому для початку переговорів Україна повинна бути сильною, і тоді зможе говорити з РФ на рівних. Тому що все, що наразі лунає з Кремля – це мова ультиматумів", – сказав посадовець.

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна готова вести переговори з Росією, але лише на справедливих умовах, відповідно до міжнародного права.