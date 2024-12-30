Мер Старокостянтинова отримав штраф за преміювання нареченої

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Про це повідомляє "Главком" з посиланням на дані судового реєстру, передає RegioNews.

За матеріалами справи, НАЗК склало адмінпротоколи на мера за те, що він у 2023 році двічі призначав премії свій нареченій, яка працювала начальницею загального відділу виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради. 18 жовтня мер виписав підлеглій премію у розмірі 100% від посадового окладу, а 25 жовтня – 130%.

У НАЗК вважають, що Микола Мельничук, видаючи розпорядження про преміювання нареченої, порушив закон про запобігання корупції і положення Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Сам мер Старокостянтинова зі звинуваченнями не згоден. У суді він заявив, що 30 жовтня 2023 року (на третій день після укладання шлюбу з підлеглою) сповістив НАЗК про одруження. Він також запевнив, що не жив із нареченою та не вів спільний побут з нею до офіційної реєстрації шлюбу.

Міський голова також наполягає, що люди, які перебувають у статусі наречених, не повинні повідомляти про конфлікт інтересів, оскільки статуси "наречений" та "наречена", відповідно до закону про запобігання корупції, не входять в коло близьких осіб. Мер також наголосив, що розмір премії нареченій був таким же, як й іншим працівникам.

Відповідно до матеріалів суду, 10 жовтня 2023 року мер Мельничук і його наречена подали заяву про державну реєстрацію шлюбу. Після того, як очільник міста повідомив НАЗК про одруження, Нацагентство роз’яснило: на міського голову Старокостянтинова, як виборну особу, не поширюються обмеження спільної роботи близьких осіб. Водночас поширюються вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, встановлені статею 28 Закону України "Про запобігання корупції". Тож міський голова мав утриматися від преміювання нареченої, навіть якщо ця премія відповідає її високим досягненням у роботі. Також він все ж мав повідомити про конфлікт інтересів.

У діях мері суд вбачає приватний інтерес, який полягав у прагненні покращити матеріальне становище нареченій.

Тож суд ухвалив рішення покарати Миколу Мельничука штрафом на 6,8 тис. грн. Окремо очільник міста заплатить 605,6 грн судового збору.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що депутати Черкаської міської ради проголосували за премії та надбавки для мера Бондаренка. У 2025 році він отримуватиме заробітну плату, яка складатиме втричі більше від його посадового окладу.

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