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28 декабря 2024, 18:25

ВСУ уничтожили склад хранения, обслуживания и ремонта "шахедов" в Орловской области

28 декабря 2024, 18:25
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В четверг, 26 декабря, Воздушные силы Вооруженных сил Украины вместе с другими составляющими Сил обороны нанесли успешный удар по защищенному объекту врага в Орловской области РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что эта боевая операция существенно снизила потенциал РФ по проведению воздушных ударных налетов БпЛА по гражданской инфраструктуре Украины.

"В результате огневого поражения уничтожен склад хранения, обслуживания и ремонта дронов-камикадзе "Shahed”, состоявший из ряда бетонных защищенных сооружений. Работа по обнаружению и поражению целей на территории агрессора будет продолжаться и дальше", ― заявили в Генштабе.

Напомним, накануне Воздушные силы Вооруженных сил Украины нанесли удар по заводу в городе Каменск-Шахтинский, производящем топливо для российских баллистических ракет.

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