Вночі українська ППО збила 15 російських "шахедів"
У ніч на 28 грудня російська армія завдала удару по Україні 16-ма безпілотниками різних типів. Сили ППО збили 15 ворожих дронів, ще один — локаційно втрачено
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.
Відомо, що ворог запустив ударні БпЛА типу "Shahed"та безпілотники інших типів із напрямку – Приморсько-Ахтарська РФ.
"Станом на 08.30 підрозділами РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 15 ворожих БпЛА у Миколаївській області. Один безпілотник-імітатор локаційно втрачено", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що через падіння збитих дронів пошкоджене майно підприємства та багатоквартирний будинок у Миколаєві. Минулося без жертв та постраждалих.
Нагадаємо, вночі в Інгульському районі Миколаєва ворожий Shahed влучив у пʼятиповерховий житловий будинок. Почалася пожежа.
Також повідомлялося, що 27 грудня Сили оборони України знищили 1 690 російських загарбників, майже 30 артсистем і 20 бойових броньованих машин.