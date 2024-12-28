Вночі українська ППО збила 15 російських "шахедів"

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 28 грудня російська армія завдала удару по Україні 16-ма безпілотниками різних типів. Сили ППО збили 15 ворожих дронів, ще один — локаційно втрачено

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Відомо, що ворог запустив ударні БпЛА типу "Shahed"та безпілотники інших типів із напрямку – Приморсько-Ахтарська РФ.

"Станом на 08.30 підрозділами РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 15 ворожих БпЛА у Миколаївській області. Один безпілотник-імітатор локаційно втрачено", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що через падіння збитих дронів пошкоджене майно підприємства та багатоквартирний будинок у Миколаєві. Минулося без жертв та постраждалих.

Нагадаємо, вночі в Інгульському районі Миколаєва ворожий Shahed влучив у пʼятиповерховий житловий будинок. Почалася пожежа.

Також повідомлялося, що 27 грудня Сили оборони України знищили 1 690 російських загарбників, майже 30 артсистем і 20 бойових броньованих машин.