У навчальних центрах ЗСУ подовжили базову підготовку військових

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З 1 листопада навчальні центри ЗСУ перейшли на нову програму базової загальновійськової підготовки. Тепер вона триватиме 1,5 місяця замість 30 днів

Про це заявив начальник Головного управління доктрин і підготовки Генштабу ЗСУ Ігор Палагнюк, передає RegioNews із посиланням на "Укрінформ".

За його словами, рішення ухвалене головнокомандувачем ЗСУ на основі результатів роботи в чотирьох основних військових навчальних центрах. Пілотний проєкт програми, розроблений Головним управлінням доктрин та підготовки Генштабу, залучив близько 500 новобранців.

Палагнюк пояснив, що збільшення тривалості навчання є частиною програми "Збереження життя військовослужбовців" і спрямоване на вдосконалення навичок захисників України.

Програма передбачає розширене навчання з вогневої підготовки, домедичної допомоги та інших ключових дисциплін, зважаючи на потреби військових підрозділів, що виконують бойові завдання на фронті.

Новий курс збільшився на 78 годин, зокрема, вогневу підготовку розширено на 33 години, а кількість вправ підвищено з 23 до 45. Додаткові практики охоплюють тактичну підготовку, навички протидії безпілотникам та РЕБ, військову топографію, технології війни, бойовий досвід, а також використання колективної зброї.

Нагадаємо, раніше начальник служби звʼязків з громадськістю командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відповів на заяву Безуглої про те, що військових з частин ППО відправляють у піхоту.