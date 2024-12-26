Ночью ПВО сбила 20 вражеских дронов, еще 11 БпЛА локационно потеряны

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Сегодня ночью, 26 декабря, российские войска нанесли удар по Украине 31-м беспилотником разных типов. Силы ПВО сбили 20 вражеских дронов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что враг запустил ударные БпЛА типа Shahed и беспилотники других типов из направлений – Орел, Миллерово РФ.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны.

"По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 20 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Харьковской, Киевской, Черниговской и Днепропетровской областях. Из-за активного противодействия Сил обороны 11 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий)", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 25 декабря Силы обороны Украины нанесли ракетный удар по расположению пункта управления 810-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ в городе Льгов Курской области. Российские войска понесли потери.