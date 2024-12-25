Відключення світла 26 грудня: як діятимуть графіки
В четвер, 26 грудня, по України діятимуть графіки вимкнення електроенергії як для побутових споживачів, так і для бізнесу
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", передає RegioNews.
Для побутових споживачів заходи обмеження споживання застосовуються так:
- 08:00 – 17:00 – півтори черги відключень;
- 17:00 – 21:00 – одна черга відключень.
Для промисловості та бізнесу:
- 07:00 – 22:00 – застосування графіків обмеження потужності.
Причина тимчасового посилення обмежень – пошкодження енергообʼєктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 25 грудня.
Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.
Нагадаємо, в ніч на 25 грудня російські війська здійснили масований комбінований удар по об'єктах паливно-енергетичної інфраструктури України. ППО збила 113 ворожих повітряних цілей.
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