Отключение света 26 декабря: как будут действовать графики

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В четверг, 26 декабря, по Украине будут действовать графики отключения электроэнергии как для бытовых потребителей, так и для бизнеса

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.

Для бытовых потребителей меры ограничения потребления применяются следующим образом:

08:00 – 17:00 – полторы очереди отключений;

17:00 – 21:00 – одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса:

07:00 – 22:00 – применение графиков ограничения мощности.

Причина временного усиления ограничений – повреждение энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки 25 декабря.

Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

Напомним, в ночь на 25 декабря российские войска нанесли массированный комбинированный удар по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины. ПВО сбило 113 вражеских воздушных целей.