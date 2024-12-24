фото: president.gov.ua

Відповідне привітання було оприлюднене на сторінках президента у соцмережах, передає RegioNews.

"Все, що нам треба, – мирно жити на своїй землі, бачити сонце, своє небо, а в ньому – різдвяну зорю, а не іранські "шахеди" й російські ракети. Але декому "скучна і нє хватаєт двіжухі". Ці слова – доказ, наскільки вони далекі від Бога, від християнства, від реальної віри. І це є доказ, чому їхня неволя й темрява програють. Ми це знаємо. Світ знає це", - зазначив президент.

Зеленський нагадав, що це наше третє Різдво в часи війни.

"Наша велика українська сім’я не може відзначати його повною мірою – так, як хотілося б, так, як це має бути. Не всі з нас удома, на жаль. Не в усіх, на жаль, є дім. І не всі, на жаль, із нами. Однак попри всі біди, які приніс ворог, йому не вдалося захопити або знищити головне – наші серця, світло всередині нас, віру в добро й милосердя, людину всередині кожного з нас", - сказав він.

Президент наголосив, що попри війну, українці не втратили своїх цінностей, і тому сьогодні ми вшановуємо всіх, хто віддав життя, захищаючи нас.

"Ми молимося сьогодні за всіх, хто на фронті, щоб повернулися живими. За всіх, хто в полоні, щоб повернулися додому. За всіх, кого Росія загнала в окупацію. Всіх, кого змусила поїхати. Всі, кому непросто, але вони не втратили Україну в собі, а отже, їх ніколи не втратить Україна", - сказав президент.

Нагадаємо, сьогодні, 24 грудня, у Святвечір, російські війська завдали ракетного удару по житловому будинку у Кривому Розі. Наразі відомо про одного загиблого та 11 постраждалих. Розбір завалів триває.