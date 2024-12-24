фото: president.gov.ua

Соответствующее приветствие было обнародовано на страницах президента в соцсетях, передает RegioNews.

"Все, что нам нужно, – мирно жить на своей земле, видеть солнце, свое небо, а в нем – рождественскую звезду, а не иранские "шахеды" и российские ракеты. Но некоторым "скучная и не хватает движухи". Эти слова – доказательство, насколько они далеки от Бога, от христианства, от реальной веры. И это доказательство, почему их неволя и тьма проиграют. Мы это знаем. Мир знает это", - отметил президент.

Зеленский напомнил, что это наше третье Рождество во время войны.

"Наша большая украинская семья не может отмечать его в полной мере – так, как хотелось бы, так, как это должно быть. Не все из нас дома, к сожалению. Не у всех, к сожалению, есть дом. И не все, к сожалению, с нами. Однако, несмотря на все беды, которые принес враг, ему не удалось захватить или уничтожить главное – наши сердца, свет внутри нас, веру в добро и милосердие, человека внутри каждого из нас", – сказал он.

Президент подчеркнул, что, несмотря на войну, украинцы не потеряли своих ценностей, и поэтому сегодня мы чествуем всех, кто отдал жизнь, защищая нас.

"Мы молимся сегодня за всех, кто на фронте, чтобы вернулись в живых. За всех, кто в плену, чтобы вернулись домой. За всех, кого Россия загнала в оккупацию. Всех, кого заставила уехать. Все, кому непросто, но они не потеряли". Украину в себе, а значит, их никогда не потеряет Украина", - сказал президент.

Напомним, сегодня, 24 декабря, в Сочельник, российские войска нанесли ракетный удар по жилому дому в Кривом Роге. Пока известно об одном погибшем и 11 пострадавших. Разбор завалов продолжается.