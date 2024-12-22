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22 грудня 2024, 11:49

Росіяни запустили по Україні балістику та 103 дрони: як відпрацювала ППО

22 грудня 2024, 11:49
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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В ніч на 22 грудня російська армія атакувала Україну балістикою та 103 дронами. Українські захисники збили половину із запущених БпЛА

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 22 грудня противник, атакував 103 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів", – йдеться у повідомленні.

Окупанти запускали безпілотники із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Бердянськ.

"Також зафіксовано пуск балістичної ракети "Іскандер-М" із Криму у напрямку Херсонської області", – зазначили військові.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 10:00 підтверджено збиття 52 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях.

Через активну протидію Сил оборони 44 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків), один БпЛА полетів у напрямку Білорусі.

У Херсонській, Миколаївській, Чернігівській, Сумській, Житомирській та Київській областях через російську атаку пошкоджені приватні підприємства, багатоквартирні будинки та майно громадян. Попередньо – без жертв, постраждалим надається допомога.

Нагадаємо, вночі 22 грудня уламки "Шахеда" впали на 25-поверхівку у Броварах, здійнялась пожежа.

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