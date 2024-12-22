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22 грудня 2024, 09:22

Укрзалізниця оновила квитки на потяги: що змінилося

22 грудня 2024, 09:22
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фото: Тимур Ткаченко
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Відтепер у квитках "Укрзалізниці" немає дубляжу російською мовою. Інформація дублюватиметься українською та англійською мовами

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад та територій України Тимур Ткаченко, інформує RegioNews.

Також затверджені нові бланки документів для друку в терміналах самообслуговування, що дозволяє впроваджувати додаткові сервіси для пасажирів на залізничному транспорті.

"Це важливий крок у рамках євроінтеграції, адже українська залізниця відіграє ключову роль у пасажирських перевезеннях”, – зазначив Ткаченко.

Він також підкреслив, що відмова від дублювання інформації російською мовою – це не лише символічний жест, а й практичний крок для утвердження української мови як єдиної державної. Використання англійської, в свою чергу, сприяє інтеграції України в міжнародний простір, покращує зручність для іноземних пасажирів та відповідає європейським стандартам обслуговування.

Ткаченко також опублікував фото квитка, зазначивши, що це не остаточний дизайн. Документ ще буде доопрацьований, а цей екземпляр створено як приклад "з передбаченням майбутніх змін”.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" збільшила кількість поїздів до Варшави.

Укрзализныця поїзд квитки російська мова
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