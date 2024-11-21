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21 листопада 2024, 17:38

"Укрзалізниця" збільшила кількість поїздів до Варшави

21 листопада 2024, 17:38
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фото: t.me/UkrzalInfo
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"Укрзалізниця" призначила другу пару поїздів №765/766 – 865/866 на маршруті Варшава – Рава-Руська – Львів та додала сполучення з Чернівцями

Про це повідомляє пресслужба компанії, передає RegioNews.

Зазначається, що між Варшавою та Рава-Руською курсуватиме потяг польської залізниці PKP Intercity. На маршруті Рава-Руська – Львів – Чернівці курсуватиме дизель-поїзд українського виробництва ДПКр-3.

"Додавання місць на цьому маршруті дозволить значно розширити географію залізничного сполучення західних областей України з Варшавою не тільки для Львова, але й для Тернополя, Чорткова, Заліщиків, Чернівців, через які з запровадженням нового графіка курсуватиме поїзд №865/866 Чернівці – Рава-Руська", – пояснили в "Укрзалізниці".

Водночас, як і в попередньому графіку, за маршрутом Варшава – Рава-Руська – Львів – Коломия курсуватиме поїзд №767/768 – 867/868.

Квитки на всі рейси після відкриття продажу будуть доступні в застосунку "Укрзалізниці", на сайті, у чат-ботах та в касах вокзалів.

Нагадаємо, в серпні "Укрзалізниця" запустила перший в Україні дитячий вагон.

Варшава Польща поїзд Укрзализныця
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