фото: Тимур Ткаченко

Теперь в билетах "Укрзализныци" нет дубляжа на русском языке. Информация будет дублироваться на украинском и английском языках

Об этом сообщил заместитель министра развития общин и территорий Украины Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

Также утверждены новые бланки документов для печати в терминалах самообслуживания, позволяющие внедрять дополнительные сервисы для пассажиров на железнодорожном транспорте.

"Это важный шаг в рамках евроинтеграции, ведь украинская железная дорога играет ключевую роль в пассажирских перевозках", – отметил Ткаченко.

Он также подчеркнул, что отказ от дублирования информации на русском языке – это не только символический жест, но и практический шаг для утверждения украинского языка как единственного государственного. Использование английского, в свою очередь, способствует интеграции Украины в международное пространство, улучшает удобство для иностранных пассажиров и соответствует европейским стандартам обслуживания.

Ткаченко также опубликовал фото билета, отметив, что это не окончательный дизайн. Документ еще будет доработан, а этот экземпляр создан как пример "с предвидением будущих изменений".

Напомним, ранее "Укрзализныця" увеличила количество поездов в Варшаву.