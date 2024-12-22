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22 декабря 2024, 09:22

Укрзализныця обновила билеты на поезда: что изменилось

22 декабря 2024, 09:22
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фото: Тимур Ткаченко
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Теперь в билетах "Укрзализныци" нет дубляжа на русском языке. Информация будет дублироваться на украинском и английском языках

Об этом сообщил заместитель министра развития общин и территорий Украины Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

Также утверждены новые бланки документов для печати в терминалах самообслуживания, позволяющие внедрять дополнительные сервисы для пассажиров на железнодорожном транспорте.

"Это важный шаг в рамках евроинтеграции, ведь украинская железная дорога играет ключевую роль в пассажирских перевозках", – отметил Ткаченко.

Он также подчеркнул, что отказ от дублирования информации на русском языке – это не только символический жест, но и практический шаг для утверждения украинского языка как единственного государственного. Использование английского, в свою очередь, способствует интеграции Украины в международное пространство, улучшает удобство для иностранных пассажиров и соответствует европейским стандартам обслуживания.

Ткаченко также опубликовал фото билета, отметив, что это не окончательный дизайн. Документ еще будет доработан, а этот экземпляр создан как пример "с предвидением будущих изменений".

Напомним, ранее "Укрзализныця" увеличила количество поездов в Варшаву.

Укрзализныця поезд билеты русский язык
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