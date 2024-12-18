Правоохоронці затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор, — ЗМІ
Вранці 18 грудня працівники ДБР та Офісу генерального прокурора затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого
Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела в правоохоронних органах, передає RegioNews.
За даними видання, Рудого підозрюють у сприянні представникам країни-агресора
За словами джерела видання, під час обшуку в посадовця знайшли чималу кількість речовини, схожої на наркотичну.
Як відомо, КРАІЛ, останнім часом опинилася під прицілом ЗМІ у зв’язку із роботою в Україні онлайн-казино, яке пов’язують із Російською Федерацією.
На початку грудня Верховна Рада прийняла закон, згідно з яким КРАІЛ має бути ліквідований до 1 квітня 2025 року.
Кабмін призначив Івана Рудого головою Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей 28 жовтня 2020 року.
Нагадаємо, у квітні президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо обмеження азартних ігор в інтернеті.