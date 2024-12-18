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18 грудня 2024, 10:02

Правоохоронці затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор, — ЗМІ

18 грудня 2024, 10:02
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Вранці 18 грудня працівники ДБР та Офісу генерального прокурора затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела в правоохоронних органах, передає RegioNews.

За даними видання, Рудого підозрюють у сприянні представникам країни-агресора

За словами джерела видання, під час обшуку в посадовця знайшли чималу кількість речовини, схожої на наркотичну.

Як відомо, КРАІЛ, останнім часом опинилася під прицілом ЗМІ у зв’язку із роботою в Україні онлайн-казино, яке пов’язують із Російською Федерацією.

На початку грудня Верховна Рада прийняла закон, згідно з яким КРАІЛ має бути ліквідований до 1 квітня 2025 року.

Кабмін призначив Івана Рудого головою Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей 28 жовтня 2020 року.

Нагадаємо, у квітні президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо обмеження азартних ігор в інтернеті.

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